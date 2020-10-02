Болтон спрогнозировал выход США из НАТО после переизбрания Трампа

Он пояснил, что только сложившаяся политическая ситуация и шанс проиграть выборы удерживала Трампа от этого шага.

«Дело не в том, что мы убедили его в том, что НАТО на самом деле довольно хороший альянс, а в том, что он просто увидел, что не может перейти черту и на самом деле призвать к выводу войск. Но после переизбрания этот политический барьер, если не исчезает полностью, то существенно уменьшается», — отметил он.

По его словам, в случае переизбрания Трампу не нужно беспокоиться об ответе со стороны Сената или Конгресса, потому что он получит полную свободу действий.

Во время своего первого срока действующий президент США угрожал партнерам по альянсу последствиями, если они не начнут выполнять свои обязанности по финансированию армий. При этом еще до своего избрания он называл НАТО устаревшим, но после выборов он сменил риторику и подтвердил, что хочет сохранить действующее объединение.

Из-за своих изоляционистских взглядо Трамп постоянно критиковал ЕС и других союзников. Самым известным его выпадом стал отказ от продления Парижского соглашения об изменению климата. Болтон отметил, что в случае выигрыша предстоящих выборов президент реализует все свои решения по внешней политике, которые он не мог принять во время первого срока.

«Вокруг будет меньше людей, которые сказали бы, что выходить из НАТО — очень плохая идея», — пояснил Болтон.

В июле 2018 года во время саммита стран НАТО в Брюсселе Трамп заявил, что страны Евросоюза, которые входят в альянс не выполняют свои обязательства по военным расходам в размере 2% от ВВП. Исключением стали только страны Балтии. По словам американского лидера, дефицит финансирования покрывается из средств США. В итоге Вашингтон тратит на содержание войск 3,5% от своего валового продукта. Он пригрозил, что Соединенные Штаты выйдут из состава альянса, если ситуация не изменится.