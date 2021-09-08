Переименование Украины в «Русь-Украину» назвали шуткой в Киеве

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее предложил идею переименования государства в «Русь-Украину». Он подчеркнул, что у России необходимо отобрать бренд «русских». А после уточнил, что это была шутка, написала «Газета.ru».

«Когда я еще в газету писал, и меня мало кто знал, я уже писал о Руси-Украине и необходимости переименования. Где-то, наверное, 2009 год, может, еще раньше. Я думаю, Разумков еще тогда институт не закончил <…> Для меня это чрезвычайно серьезно. Я не собираюсь на этом ни хайповать, не собираюсь отвлекать (этим от других тем) и так далее», — отметил Арестович.

Ранее советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович, в разговоре с украинским журналистом Романом Цимбалюком, предложил переименовать Украину на «Русь-Украину». Он добавил, что конфликт между Москвой и Киевом стоит назвать «русско-российская» война.