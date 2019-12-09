Переименование двух проспектов в Киеве признали законным

«Только что апелляционный суд Киева подтвердил законность переименования проспектов Шухевича и Бандеры в Киеве», — объявил Сиротюк в соцсетях.

По данным издания, с весны 2015 года в Незалежной действует закон о «декоммунизации», который запрещает пропаганду советской символики в стране. Этот документ предполагает переименование улиц и городов, которые названы в честь государственных деятелей СССР.