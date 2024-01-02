Мир 02 января 2024, 01:37 «Перехватят все HIMARS». Экс-офицер СБУ испугался новой спутниковой группировки РФ Экс-офицер СБУ пожаловался на создание РФ спутниковой группировки над Украиной РИА «Новости»

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Россия запустила над Украиной огромное количество разведывательных спутников, чтобы создать мощную спутниковую группировку, позволяющую перехватывать все западные ракетные комплексы ВСУ. Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Да это так».

Бывший офицер СБУ заявил, что россияне запустили спутники-шпионы, в числе которых аппараты, способные заметить вспышку при проведении ракетных запусков. Стариков убежден, что такую задачу поставил перед российскими военными президент РФ Владимир Путин.

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Он опасается, что все эти спутники помогут России перехватывать такие натовские ракеты, как HIMARS, ATACMS и Taurus.

«Они висят над территорией Украины, получают развединформацию», — пожаловался Стариков.

Ранее он заявил, что Вооруженные силы РФ планомерно выискивают слабые места в обороне Украины, чтобы прорвать фронт ВСУ. По его словам, российские войска не спешат и методично выполняют задачи.

Он также отметил, что главной причиной провалов ВСУ может быть насильственная мобилизация военных. Украинские новобранцы не имеют достаточных «морально-боевых качеств».