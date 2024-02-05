Мир 05 февраля 2024, 13:42 Перехват взрывчатки с Украины для терактов в России попал на видео Органы госбезопасности Грузии показали перехват взрывчатки для терактов в РФ

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Органы государственной безопасности Грузии опубликовали видео перехвата взрывчатки с Украины, которая предназначалась для совершения терактов в России. Ролик выложил в своем Telegram-канале журналист, телеведущий Владимир Соловьев.

На видео попала и сама взрывчатка, которую пытались транспортировать из Одессы в Воронеж. Ее изъяли правоохранители.

Как отметили в Службе безопасности Грузии, к перевозке 14 килограммов взрывчатки были причастны граждане Украины, Грузии и Армении, а весь процесс организовала украинская сторона. За транспортировкой стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Андрей Шарашидзе, сообщал RT. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с «360» предупредил, что ВСУ, вероятно, усилят теракты против мирного населения и гражданской инфраструктуры новых регионов России из-за неудач на линии боевого соприкосновения. Украинские боевики окончательно отказались от соблюдения международных норм ведения боевых действий, констатировал эксперт.