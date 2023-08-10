Мир 10 августа 2023, 21:26 Перехваченный в районе Энергодара беспилотник не угрожал Запорожской АЭС В МАГАТЭ сообщили, что перехваченный в Энергодаре беспилотник не угрожал ЗАЭС РИА «Новости»

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Перехваченный недалеко от Энергодара беспилотник не представлял угрозы для Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), написал ТАСС.

«ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ, что 9 августа в районе Энергодара был замечен и перехвачен беспилотник, но он не имел отношения ни к ЗАЭС, ни к находящейся рядом теплоэлектростанции, ни к городу», — заявили в организации.

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Там отметили, что перехват дрона никак не повлиял на безопасность станции. Кроме того, эксперты МАГАТЭ не слышали никаких характерных звуков на предприятии.

Ранее стало известно, что российские войска перехватили украинский БПЛА в районе Энергодара. Дрон летел к Запорожской АЭС. Вероятной целью киевского режима мог быть отсек, в котором хранится ядерное топливо.

Российская сторона уже предостерегла Украину и ее западных союзников от попыток ударить по ЗАЭС. Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин призвал экспертов МАГАТЭ публично фиксировать все атаки со стороны ВСУ и четко констатировать, откуда действительно исходит угроза.