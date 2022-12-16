Мир 16 декабря 2022, 13:37 Перехваченные украинские дроны доказали причастность США и Польши к терактам в России ТАСС: ВСУ использовали для атак на Крым беспилотники производства Spektreworks из США

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Российские военные перехватили украинские беспилотники в Севастополе, Крыму, Белгородской, Курской и Воронежской областях. Данные с этих дронов доказали, что к терактам в России причастны США и Польша. ТАСС рассказал об этом источник в компетентных органах.

Киевский режим использовал эти дроны для нападений на российские объекты инфраструктуры. Военные перехватили их, и специалисты сняли информацию с электронных компонентов. Они убедились в том, что нападения готовили при поддержке с Запада.

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«[Данные] подтверждают непосредственную вовлеченность США и Польши», — рассказал источник.

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Американская фирма Spektreworks сделала авионику и станции управления беспилотниками, а потом испытала их и донастроила в городе Скоттсдейл штата Аризона. Представители США и Польши, по словам источника, участвовали в подготовке и проведении нападений.

ВСУ возьмут на вооружение новые дроны-камикадзе, рассказало РИА ФАН. По словам руководителя проектов концерна «Укроборонпрома» Олега Болдырева, они проходят испытания. Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что Украина пытается наладить производство беспилотников на территории Чехии из-за нехватки электричества и ударов со стороны России.