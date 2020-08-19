Оппозиционеры хотят сделать из Тихоновской «переходного президента»

Главного оппозиционного лидера Белоруссии Светлану Тихановскую нужно посадить в президентское кресло всего на 5-6 месяцев. Также мнение выразил экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало.

Как пишет РИА «Новости», Цепкало отводит Тихановской роль «переходного президента», который уйдет после вторых выборов.

«Она (Тихановская) является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы — через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией», — заявил он в ответ на вопрос, как должен быть разрешен политический кризис в стране.

В данный момент Тихановская, по словам экс-претендента на пост президента, «должна являться единственным легитимным на данный момент главой государства», потому что ее победа 9 августа была «совершенно очевидна.

ЦИК Белоруссии по итогам выборов в Белоруссии сообщил о победе Александра Лукашенко с 80% голосов. Тихановская набрала более 10%.

После голосования в стране начались массовые протесты, которые жестко подавлялись милицией и ОМОНом. Демонстранты были не согласны с результатами выборов.