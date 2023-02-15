Мир 15 февраля 2023, 18:14 Переходят все границы. Лавров — о «приватизации» Западом международных организаций Лавров: Запад продолжает «приватизацию» секретариатов ОЗХО, ОБСЕ и ООН РИА «Новости»

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Западные страны переходят все возможные грани приличия и дипломатической этики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В частности, он обратил внимание на линию по «приватизации» секретариатов ООН, ОБСЕ и ОЗХО, сообщил ТАСС.

По оценке Лаврова, Запад буквально ломает через колено установленные правила и процедуры.

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В качестве примера он привел ситуацию, когда технический секретариат ОЗХО заставляют заниматься делом, прямо запрещенным в конвенции о химическом оружии. Глава МИД пояснил, что эта структура может только определять факт применения запрещенного химического оружия. Права устанавливать виновных организация не имеет.

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«Все другое, что они могут осуществлять, должно быть предметом консенсусного дополнения конвенции», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров указал, что Запад нарушает принятые обязательства в рамках ОБСЕ. В качестве примера он привел отмену российских СМИ.