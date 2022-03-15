«Переходят на правильную сторону». Политолог объяснил, почему солдаты ВСУ начали сдавать оружие

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе подписал закон, позволяющий всем жителям страны использовать оружие во время военного положения. С военной точки зрения это говорит о том, что политическая элита Украины и их военные советники понимают: сил и готовности у регулярных войск ВСУ противостоять российским военнослужащим нет. Об этом рассказала «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

«Это с военной точки зрения говорит о том, что политическая элита Украины, видимо, их военные советники совершенно точно понимают, что сил и, главное, наверное, готовности у регулярных войск ВСУ противостоять российским военнослужащим нет», — отметил он.

По его словам, все здравомыслящие солдаты ВСУ выходят и сдают оружие, «переходят на правильную сторону, потому что понимают, что защищать преступный режим — становиться его соучастником».

«С этой точки зрения, конечно, пытается повысить собственную боеспособность этот самый преступный киевский режим, и такого рода подход, он только добавляет преступности», — заключил Ярошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям Украины использовать оружие во время военного положения. Также в законе уточняется, что гражданские лица не несут ответственности за применение оружия против лиц, осуществляющих «вооруженную агрессию» против страны, если оружие было применено «на основании и в порядке».