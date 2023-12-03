Мир 03 декабря 2023, 18:18 Переход Украины под контроль России допустили в ФРГ Депутат ФРГ Хофрайтер: помощь США не позволила Украине перейти под контроль РФ Pixabay

Читать 360tv в

Украина без помощи США могла бы оказаться под контролем России. Об этом Die Welt заявил глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер.

«Это правда, что без помощи США Киев сегодня, вероятно, оказался бы в руках России. В одиночку ЕС не смог бы этого сделать», — указал он.

Реклама

Немецкий депутат призвал Запад продолжить поставки вооружений на Украину и увеличить поток помощи стране. Он предположил, что зимой там будут происходить массовые отключения электричества, и отметил, что Евросоюзу и США следует обеспечить ВСУ средствами противовоздушной обороны.

По словам Хофрайтера, Россия смогла нарастить военное производство и получить преимущество перед Украиной.

Ранее США усилили инвестиции в оборонную сферу, чтобы произвести больше снарядов для ВСУ. Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что финансирование военных производств увеличилось на 50%.