Переход на четырехдневную рабочую неделю разрешили в Бельгии

В Бельгии по новым правилам сотрудник может попросить у работодателя переход на четырехдневную рабочую неделю с сохранением заработной платы. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на местные власти.

По словам премьер-министра страны Александра Де Кру, «цель такого нововведения состоит в том, чтобы дать людям и компаниям больше свободы для организации рабочего времени», написала «Газета.ru».

При этом работодатель может отклонить запрос сотрудника при условии, что сможет объяснить свой отказ в письменном виде.