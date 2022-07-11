Переход французских предприятий с газа на мазут назвали неудачным решением

Генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский прокомментировал идею французских предприятий перейти с газа на мазут. По его словам, такое решение является неудачным и невыгодным, написала Lenta.ru.

Эксперт отметил, что использование мазута вместо газа для выработки электроэнергии обычно бывает непродолжительным.

«Мазуты являются резервным видом топлива. По нормативам каждая станция обязана иметь мазутные хранилища, но, как правило, мазута там не более чем на 10 дней работы станции. Либо должны быть постоянно организованные поставки мазута, либо просто закончатся резервы, и станция встанет. Чтобы перейти на другой вид топлива, нужно фактически построить другую станцию», — добавил он.

Листовский подчеркнул, что главный минус использования мазута вместо газа — это его неэкологичность.

Ранее некоторые французские энергоемкие компании заявили, что во избежание остановки производства переводят котлы на мазут из-за дефицита газа.