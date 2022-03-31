Военный эксперт Владимир Язиков считает, что перегруппировка российских войск на киевском и черниговском направлениях не означает окончания давления на ВСУ в обозначенных районах. Сейчас противнику лучше не расслабляться. Об этом написал «ПолитЭксперт».

По словам Язикова, возможен второй и третий этап наступления по данным направлениям. Российские войска и войска ДНР и ЛНР смогли сфокусироваться на освобождении неподконтрольных территорий.

«Донбасс укрепился. Теперь там бетонные фортификации. Чтобы сберечь жизни наших ребят, армия РФ заблокировала Киев и Чернигов. Благодаря такому мудрому ходу группировка ВСУ не могла перебрасывать своих бойцов в Донбасс. Согласно военной доктрине, численное преимущество должно составлять в три раза больше от войск противника, тогда можно двигаться вперед. Киев заблокирован с трех сторон. Силы, которые могли бы быть стянуты оттуда, тоже. Командование посчитало, что лучше освободить Донбасс, а потом уже остальные города», — отметил он.

Язиков также добавил, что основная цель ВС РФ — зачистить Донецкую и Луганскую народные республики от противника.