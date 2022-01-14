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    14 января 2022, 05:50

    Переговоры Великобритании и Индии состоялись 13 января

    Арина Бобкова

    Министры торговли Великобритании и Индии провели переговоры 13 января. Они обсудили вопросы свободной торговли. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт британского правительства.

    Министра внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян заявила, что сотрудничество с Индией является отличной возможностью улучшить бизнес страны. С помощью переговоров удастся стереть барьеры для торговли с Индией.

    «Договор с Индией — это прекрасная возможность поставить британский бизнес на первый план», — отметила политик.