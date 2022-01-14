Переговоры Великобритании и Индии состоялись 13 января

Министры торговли Великобритании и Индии провели переговоры 13 января. Они обсудили вопросы свободной торговли. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт британского правительства.

Министра внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян заявила, что сотрудничество с Индией является отличной возможностью улучшить бизнес страны. С помощью переговоров удастся стереть барьеры для торговли с Индией.

«Договор с Индией — это прекрасная возможность поставить британский бизнес на первый план», — отметила политик.