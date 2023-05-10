Мир 10 мая 2023, 19:38 Переговоры Украины и России сочли возможными из-за теряющего лицо Зеленского The Hill: Зеленский может начать переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо РИА «Новости»

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На фоне неудач ВСУ у президента Украины Владимира Зеленского осталось все меньше способов сохранить лицо, один из них — все-таки начать переговоры с Россией. Такое мнение высказал автор материала для The Hill Джозеф Боско.

На решение о начале переговорного процесса, по его мнению, может повлиять вероятное посредничество Китая.

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«Вполне возможно, что Зеленский готов предложить [президенту России Владимиру] Путину прекращение боевых действий ради сохранения лица», — отметил Боско.

Он предположил, что при таком раскладе Россия сохранит за собой часть территории. Крымский вопрос, по его мнению, стороны обсуждать не станут.

Еще одним фактором, который способен подтолкнуть Зеленского к переговорам, Боско назвал неготовность президента США Джо Байдена снабжать Украину современным наступательным оружием.

«Зеленский может опасаться провала контрнаступления из-за чрезмерных задержек с поставкой западных танков», — пояснил он.

Автор материала напомнил об отказе Байдена предоставить Украине истребители и системы вооружения большей дальности.

«Зеленский, возможно, захочет заключить лучшую сделку, которую он может позволить себе сейчас», — заключил Боско.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор отмечал, что Зеленский намерен втянуть США в конфликт с Россией, поскольку находится в отчаянии.