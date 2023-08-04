Мир 04 августа 2023, 12:44 Переговоры США и Украины сочли подготовкой к диалогу с Россией Депутат Чепа назвал переговоры США и Украины подготовкой к диалогу с Россией РИА «Новости»

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Предстоящие переговоры между США и Украиной по гарантиям безопасности связаны с необходимостью возобновлять прямые дипломатические контракты с Россией после завершения специальной операции. Такое мнение в беседе с Lenta.ru озвучил депутат Алексей Чепа.

По его словам, США уже осознали, что попытки контрнаступления украинских боевиков не увенчались успехом.

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«Украина не смогла добиться приемлемых результатов для более веских позиций в переговорах. США дали Украине это понять, поэтому теперь она стала выпрашивать гарантии безопасности», — сказал Чепа.

Также парламентарий не исключил, что Белый дом может навязать киевскому режиму необходимость передачи Польше части своей территории на западе страны.

Ранее Государственный департамент США объявил о начале переговоров с Украиной по долгосрочным обязательствам в области безопасности.