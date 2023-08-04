04 августа 2023, 12:44
Переговоры США и Украины сочли подготовкой к диалогу с Россией
Депутат Чепа назвал переговоры США и Украины подготовкой к диалогу с Россией
Предстоящие переговоры между США и Украиной по гарантиям безопасности связаны с необходимостью возобновлять прямые дипломатические контракты с Россией после завершения специальной операции. Такое мнение в беседе с Lenta.ru озвучил депутат Алексей Чепа.
По его словам, США уже осознали, что попытки контрнаступления украинских боевиков не увенчались успехом.
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«Украина не смогла добиться приемлемых результатов для более веских позиций в переговорах. США дали Украине это понять, поэтому теперь она стала выпрашивать гарантии безопасности», — сказал Чепа.
Также парламентарий не исключил, что Белый дом может навязать киевскому режиму необходимость передачи Польше части своей территории на западе страны.
Ранее Государственный департамент США объявил о начале переговоров с Украиной по долгосрочным обязательствам в области безопасности.
США
Россия
Украина
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