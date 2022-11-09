Переговоры с Зеленским назвали бессмысленными | 360°

Мир 09 ноября 2022, 02:27 Переговоры с Зеленским назвали бессмысленными Глава парламента Крыма Константинов назвал переговоры с Зеленским бессмысленными Telegram

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Переговоры России с президентом Украины Владимиром Зеленским лишены смысла, так как он нарушит данные обещания. Такую точку зрения в разговоре с РИА «Новости» выразил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Мое мнение: никаких оснований для переговоров нет. В чем причина? Украина в лице Зеленского абсолютно недоговороспособна», — заявил он.

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По словам Константинова, что-то обсуждать можно только с американской стороной, так как украинский лидер никак не влияет на ситуацию.

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«Что бы они ни сказали, ни подписали, за этим нет никаких гарантий, более того, есть полная уверенность в том, что они нарушат данные обещания», — отметил глава крымского парламента.

Он добавил, что России не о чем говорить с Украиной пока еще полностью не освобождены новые регионы страны. Константинов назвал бомбой замедленного действия любую попытку заморозки конфликта или прекращения спецоперации без достижения всех поставленных целей. Он подчеркнул, что Украина продолжает ориентироваться на страны Запада, а нацизм по-прежнему является определяющей идеологией страны.