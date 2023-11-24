Мир 24 ноября 2023, 10:52 Переговоры с Западом по украинскому вопросу назвали бессмысленными на Украине UnHerd: Россия может не соглашаться на переговоры с Западом РИА «Новости»

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Западные страны оказались в слабой позиции. Они захотели мира, однако российской стороне садиться сейчас за стол переговоров не имеет смысла. Такое мнение выразил экономист Филип Пилкингтон в статье для британского сайта UnHerd.

«Западные лидеры мыслят геополитику так, будто на дворе 1823-й, а не 2023-й — и их влияние на мировой арене тает у нас на глазах», — указал он.

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По его словам, варианты выгодного для Запада решения украинского конфликта закончились. Поэтому европейцы желают, чтобы наступил мир. Однако они сами находятся в слабой позиции. Цены на энергоносители подскочили, «уничтожив» производственную базу Старого Света и лишив ее конкурентоспособности на мировой арене, подчеркнул Пилкингтон.

Развал промышленности у Соединенных Штатов и их союзников спровоцировал нехватку боеприпасов. При этом Россия показала свою силу и возможность изготавливать «невероятное» количество артиллерийских снарядов.

«Зачем русским садиться за стол переговоров, если они продвигаются на ключевых стратегических участках?» — резюмировал Пилкингтон.

НАТО старается накачать Украину новейшим оружием. Однако, как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, это не поможет ему изменить ход спецоперации и или снизить решимость РФ.