Мир 02 января 2023, 16:30 Переговоры с Украиной сочли бесполезными из-за внешнего управления страной Лидер ЛДПР Слуцкий: при полном внешнем управлении Украиной переговорам с ней «грош цена» РИА «Новости»

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Украина теряет суверенитет и независимость. При полном внешнем управлении переговоры с киевскими властями не будут иметь цены. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Так он ответил на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который потребовал продолжать военную помощь Украине, чтобы убедить Россию начать переговорный процесс.

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«Украина — хоть и саморазрушающееся, но все еще государство, и никто на этот статус не посягает. <…> При полном внешнем управлении Украиной грош цена <…> переговорам», — написал Слуцкий.

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Он подчеркнул, что цель СВО — защита россиян от агрессии киевского режима, а не уничтожение Украины.

Лидер ЛДПР отметил, говоря о независимости Украины, что не стоит делать хорошую мину при плохой игре. Киевские власти «с потрохами» продаются Западу и позволяют превратить страну в антироссийский полигон.

Ранее Слуцкий заявил, что Запад планомерно обманывал Россию с конца холодной войны.