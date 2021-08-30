Переговоры с представителями захвативших власть в Афганистане сторонников «Талибана»* не означают признания движения. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

«В операционном плане с практической точки зрения мы должны проводить дискуссии [с талибами*], что мы и начали делать. Когда я говорю „мы“ — речь идет о международном сообществе. Это (переговоры — прим. ред.) не предрешает их признания, поскольку мы поставили им условия», — сказал Макрон в эфире телеканала TF1.

Французский президент подчеркнул, что талибы* должны уважать гуманитарные законы, соблюдать права Афганцев и не взаимодействовать с террористическими группировками, которые орудуют на территории страны.

Две недели назад талибы* без боя вошли в Кабул и захватили власть в Афганистане. В аэропорту столицы начался хаос из-за наплыва желающих сбежать за границу. На прошлой неделе в районе воздушной гавани столицы прогремели несколько взрывов. Погибших оказалось более сотни. В числе жертв оказались и американские военные. Накануне агентство Reuters со ссылкой на чиновника из Соединенных Штатов сообщило, что система ПВО США перехватила ракеты, которые выпустили по Кабулу.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.