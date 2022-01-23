США продолжат помогать Украине в наращивании военного потенциала. Содействие будет происходить одновременно с проведением переговоров с Россией. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Во время интервью на телеканале CBS Блинкена спросили, допускает ли он, что Россия может пытаться выиграть время для поиска предлога для вторжения на Украину.

«Именно поэтому даже в то время, когда мы участвуем в дипломатическом взаимодействии, чтобы понять, есть ли возможность для укрепления коллективной безопасности на взаимной основе, отвечаем на некоторые опасения, имеющиеся у России, а она отвечает на многие наши опасения, даже в то время, пока мы это делаем, мы укрепляем оборону и средства сдерживания», — ответил госсекретарь.

Он подчеркнул, что в течение последних недель американская сторона активно занималась сплочением своих союзников и партнеров в Европе. По словам Блинкена, такую работу вели для того, чтобы четко дать понять, что российская агрессия приведет к колоссальным последствиям.

Он напомнил, что в 2021 году Украина получила от США военной помощи больше, чем когда-либо. Госсекретарь подчеркнул, что США продвигаются в обоих направлениях и готовы к любой ситуации.