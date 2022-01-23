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    23 января 2022, 22:36

    Переговоры с Россией не помешают США укреплять военный потенциал Украины — госсекретарь

    Блинкен: США продолжат укреплять военный потенциал Украины во время переговоров с Россией

    Дарья Бунякова

    США продолжат помогать Украине в наращивании военного потенциала. Содействие будет происходить одновременно с проведением переговоров с Россией. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Переговоры с Россией не помешают США укреплять военный потенциал Украины — госсекретарь

    Во время интервью на телеканале CBS Блинкена спросили, допускает ли он, что Россия может пытаться выиграть время для поиска предлога для вторжения на Украину.

    «Именно поэтому даже в то время, когда мы участвуем в дипломатическом взаимодействии, чтобы понять, есть ли возможность для укрепления коллективной безопасности на взаимной основе, отвечаем на некоторые опасения, имеющиеся у России, а она отвечает на многие наши опасения, даже в то время, пока мы это делаем, мы укрепляем оборону и средства сдерживания», — ответил госсекретарь.

    Он подчеркнул, что в течение последних недель американская сторона активно занималась сплочением своих союзников и партнеров в Европе. По словам Блинкена, такую работу вели для того, чтобы четко дать понять, что российская агрессия приведет к колоссальным последствиям.

    Он напомнил, что в 2021 году Украина получила от США военной помощи больше, чем когда-либо. Госсекретарь подчеркнул, что США продвигаются в обоих направлениях и готовы к любой ситуации.