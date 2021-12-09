Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на следующей неделе планирует провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.

«Наше желание — в контакте с президентом Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с президентом Путиным, с котором я проведу переговоры на следующий неделе, перезапустить этот формат (нормандский формат) и политический процесс», — привело РИА «Новости» слова Макрона, сказанные им на пресс-конференции.

В ноябре Путин провел телефонный разговор с Макроном. В ходе беседы главы государств обсудили кризисную ситуацию на границе Польши и Белоруссии. Президент России рассказал французскому коллеги о контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Российский лидер указал на целесообразность обсуждать возникшие проблемы руководству стран ЕС и республики напрямую.

Сегодня стало известно о том, что Франция запланировала внести изменения в правила Шенгенской зоны. Реформу страна намерена начать во время своего полугодового председательства в Совете ЕС. Оно начнется в январе 2022 года.