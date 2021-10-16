Переговоры с Оверчуком положительно оценили во Всемирном банке

Управляющий директор по операционным вопросам Всемирного банка Аксель фон Тротсенбург остался доволен встречей с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком. Функционер оценил переговоры на своей странице в Twitter.

Директор Всемирного банка опубликовал запись 15 октября. Он назвал переговоры с Алексеем Оверчуком превосходными. Зампред правительства Алексей Оверчук возглавил делегацию из России на осенней сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Аксель фон Тротсенбург отметил, что им удалось обменяться знаниями по линии работы их группы. Речь идет о вопросах изменения климата и обсуждении докладов групп Всемирного банка по климатическим вопросам и развитии стран.

Специалисты Всемирного банка улучшили прогноз организации по росту ВВП России. В 2021 российская экономика по прогнозам банка может улучшиться на 4,3%, а изначально прогнозы давались на уровне 3,2%. Об этом сообщили в докладе об экономиках Европы и Центральной Азии.