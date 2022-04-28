Путин провел переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин 28 апреля провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил признательность турецкому коллеге за содействие в прошедшем накануне в Анкаре обмене летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.

Стороны также обсудили гуманитарные аспекты нынешней ситуации в Донбассе и на Украине, в том числе с учетом прошедших ранее переговоров с генсеком Организации объединенных наций Антониу Гутеррешем.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны готовы компенсировать потери турсектора России после наложенных санкций со стороны Запада после начала спецоперации на Украине.

В частности, предложено увеличить число рейсов в Россию самолетов компании «Турецкие авиалинии» и чартеров. Чавушоглу спрогнозировал, что в 2022 году Турцию посетят до 3,5 миллиона россиян.