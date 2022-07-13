Переговоры России, Украины, Турции и ООН по зерну начались в Стамбуле

В Стамбуле начались четырехсторонние переговоры России, Украины, Турции и ООН по вопросу вывоза украинского зерна. Об этом сообщили турецкие СМИ.

Встреча проходит в закрытом режиме, уточнило РИА ФАН. Точное место и повестка не разглашаются. По итогам Минобороны Турции выпустит пресс-релиз, добавил «Вестник Кавказа».

Надежды на достижение консенсуса во время встречи велики, рассказал РИА «Новости» источник в дипломатических кругах. По его данным, во время переговоров будут учитываться как опасения России, так и наличие санкций для экспорта ее сельхозпродукции.

Перед встречей стороны поучаствовали в деловом обеде.

Тема вывоза зерна особенно активно обсуждается на фоне ухудшения продовольственной ситуации в мире. При этом, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, доля украинского зерна, которое оказалось заперто в портах, составляет менее 1% от объема мирового производства и не сильно влияет на продовольственную безопасность в мире.