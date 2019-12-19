Переговоры России и Украины по газу не закончились. Они длятся уже 6 часов

Переговоры по газу РФ и Украины в Берлине с перерывами на консультации с юристами продолжаются уже шесть часов. Они проходят в здании Федерального министерства экономики и энергетики Германии.

Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в российской делегации. Со стороны Украины в переговорах участвуют министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Со стороны России — председатель правления «Газпрома» (MOEX: GAZP) Алексей Миллер, глава Минэнерго РФ Александра Новак.

По информации ТАСС, в переговорах также участвует Райнер Зеле, глава австрийской компании OMV, которая является одним из партнеров «Газпрома» по проекту строительства «Северного потока — 2».

Стороны обсуждают будущее поставок газа через территорию Украины. Действующий контакт «Газпрома» и «Нафтогаза» истекает 31 декабря 2019 года. После предыдущих консультаций, которые состоялись 28 октября, к соглашению не привели. Россия требует «обнуления» решений судебных разбирательств. Украина настаивает на выплате компенсаций.

Во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин пообещал, что надет приемлемое решение для обеих сторон, и транзит через Украину российского газа сохранится.