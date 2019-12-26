Переговоры России и Украины по газу стартовали в Вене

Российско-украинские переговоры по газовому вопросу начались в Вене. Стороны должны договориться о реализации подписанного 20 декабря в Минске протокола по газовому сотрудничеству. Такое заявление сделал представитель «Газпрома».

«В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с протоколом от 20 декабря», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко 26 декабря объяснил цель встречи в Вене. По его словам, представители «Нафтогаза» и «Газпрома» должны окончательно согласовать условия документов. Он выразил надежду, что сделка будет закрыта 27 декабря.

В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что документы могут быть подписаны в ближайшие выходные.

Протокол по газовому сотрудничеству Россия и Украина подписали 20 декабря. Согласно договоренностям, «Газпром» для продолжения транзита заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор. По нему украинская сторона забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году, а также по 40 миллиардов кубов в 2021–2024 годах.

Также в протоколе говорится и об урегулировании юридических разногласий. «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Обе стороны должны отказаться о от исков, по которым нет окончательного вердикта.

Договор о транзите российского газа в ЕС через Украину заканчивается в конце декабря 2019 года. Стороны долгое время не могли обговорить условия его продления. В итоге представители обеих стран решили пролонгировать договор на пять лет.