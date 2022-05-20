Переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться. Такое предположение сделал глава фракции ДЛПР в Госдуме Леонид Слуцкий. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что в данном случае все зависит от правительства Украины. Слуцкий сделал такое предположение на партийной конференции ЛДПР, которая прошла 20 мая в Москве,

«Сейчас у нас низкий профиль на переговорном процессе. Не исключаю, что здравый смысл восторжествует и переговорный процесс возобновится. Это сегодня зависит от тех, кто участвует в переговорах со стороны Киева», — заявил он.

Кроме того, Слуцкий пожалел о непостоянстве позиции представителей украинской стороны переговоров. По его словам, они сначала соглашались на «определенные здравые условия». Спустя некоторое время представители Украины отступали на прежние позиции.

Слуцкий стал главой парламентской фракции ЛДПР 18 мая. Его выбрали большинством голосов членов партии.