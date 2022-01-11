Переговоры России и США назвали победой Кремля

Переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности в Женеве даже без каких-либо уступок представляли собой победу Кремля. Об этом написала американская газета New York Times.

Колумнисты NYТ Антон Трояновский и Дэвид Сангер в своем материале отметили, что, хотя США не пошли на уступки, сами по себе переговоры в определенном смысле стали победой Кремля.

«Они выдвинули вопрос о расширении НАТО, давно вызывающий гнев президента РФ Владимира Путина, на передний план проблем, стоящих перед американскими политиками», — объяснили свою позицию авторы.

Британские СМИ достаточно нейтрально оценили результаты переговоров. Газета Guardian написала, что мгновенных результатов от таких дипломатические встреч не бывает и мало кто ожидает, что на этой неделе тут же будет урегулированы проблемы в отношениях стран. The Times также предположила: хотя Россия и США настроены на продолжение консультаций, они вряд ли придут к быстрому разрешению накопившихся противоречий. Об этом рассказало РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что США в письменной форме представят ответ на предложения России, выдвинутые в ходе переговоров, на следующей неделе.