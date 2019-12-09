Переговоры Путина и Зеленского завершились в Париже

Продолжавшиеся 1 час 20 минут переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, завершились в Елисейском дворце. Это их первая встреча, ранее лидеры двух стран общались только по телефону.

Встреча лидеров «нормандской четверки» завершилась. Путин и Зеленский начали двусторонние переговоры Подробнее

Как уточнило РИА «Новости», ожидается, что сейчас о результатах саммита журналистам должны сообщить все главы четырех стран-участниц саммита.

Telegram-канал «Пул № 3» опубликовал видео, на котором Владимир Путин, проходя мимо пресс-центра на вопрос об итогах разговора отвечает: «Хорошо! По-деловому!».

Сейчас в Елисейском дворце начался ужин участников саммита. Также стало известно, что Путин и Зеленский 5-10 минут поговорили в формате «один на один».

Ужин лидеров «нормандской четверки» начался в Париже после окончания встречи Путина и Зеленского.