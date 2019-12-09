Переговоры Путина и Зеленского состоятся до начала пресс-конференции по итогам саммита в Париже

Президент России Владимир Путин проведет двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским перед началом пресс-конференции. Ее планируют организовать после завершения встречи «нормандской четверки». Об этом сообщили в офисе президента Украины.

Путин, Зеленский и Меркель приехали на саммит в Елисейский дворец Подробнее

«Сегодня запланирована двусторонняя встреча Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Позже состоится пресс-конференция по результатам переговоров в „нормандском формате“», — сказано в сообщении офиса в Facebook.

Ранее предполагалось, что Путин встретится с Зеленским уже после завершения пресс-конференции.

Двустороннее общение участников переговоров уже прошло между Путиным, Меркель и Макроном, а также между Зеленским и канцлером Германии.

Саммит «нормандской четверки» проходит 9 декабря в Париже. Главы России, Украины, Германии и Франции уже прибыли в Елисейский дворец, где пройдут двусторонние встречи перед началом переговоров. В конце дня запланирована совместная пресс-конференция.