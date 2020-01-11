Переговоры Путина и Меркель начались в Кремле

Канцлер Германии Ангела Меркель приехала с рабочим визитом в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Стороны уже приступили к переговорам в Кремле.

«Мы в постоянном контакте находимся, занимаемся и внутренней проблематикой, экономической, и политической, и международными вопросами <…>. Есть наиболее острые, на которых, я так понимаю, мы и сосредоточимся», — сказал российский лидер в начале встречи в узком составе. Цитату привел «Интерфакс».

Меркель подчеркнула, что существует целый ряд вопросов, о которых «хочется поговорить». По словам канцлера Германии, в их число входят как двусторонние темы, так и вопросы международной повестки.

«Благодарю за возможность приехать сюда, потому что я всегда уверена в том, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге», — заявила Меркель.

Канцлер Германии прибыла в Россию 11 января в сопровождении главы МИД страны Хайко Мааса. Рабочий визит состоялся по приглашению президента России Владимира Путина. Лидеры стран не встречались в Москве уже пять лет.

Ранее сообщалось, что стороны планируют обсудить вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, ситуацию в Ливии и Сирии. Об этом пишет РИА ФАН. Также лидеры стран могут затронуть тему напряженный отношений США и Ирана.