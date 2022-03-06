Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели новые переговоры по телефону. Как сообщил телеканал BFMTV, беседа продолжалась один час 45 минут.

О предстоящем звонке президенту России Макрон сообщил сам, объяснив необходимость новых переговоров заявлениями Украины о спецоперации российских войск.

Телеканал напомнил, что последний телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном прошел в прошлый четверг, 3 марта.

Пресс-служба Кремля отметила, что российский лидер заявил, что военные выполнят все поставленные задачи по демилитаризации Украины. Среди остальных требований: нейтральный статус соседней страны и гарантии, что с украинской территории не будет угроз для России. Кроме того, Путин привел доказательства французскому лидеру, что националисты играют большую роль в государственной политике Украины.

Специальная операция по демилитаризации Украины началась в конце февраля по приказу президента России Владимира Путина. Он отреагировал на просьбу руководителей республик Донбасса помочь обеспечить безопасность мирных жителей. Министерство обороны заявило, что удары наносятся только по военным объектам Украины.