Мир 15 марта 2023, 20:47 Переговоры Путина и Асада завершились Пресс-секретарь Песков: переговоры Путина и Асада продлились три часа РИА «Новости»

Читать 360tv в

Переговоры президента России Владимира Путина с сирийским коллегой Башаром Асадом завершились в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они длились три часа», — отметил он, комментируя длительность беседы двух лидеров.

Реклама

Ранее Асад поддержал проведение Россией специальной военной операции. Свое мнение он выразил на переговорах с Путиным.

Реклама

Сирийский лидер заявил, что эта позиция страны исходит не из дружбы и преданности, которая связывает Россию и Сирийскую Арабскую Республику. По словам Асада, мир нуждается в стабильности.

Также он указал на помощь российских властей в ликвидации последствий недавних землетрясений в Сирии, которая существенно повлияла на сокращение числа жертв и масштабов ущерба.

Путин, в свою очередь, отметил, что экономические отношения двух государств сейчас демонстрируют отличное развитие. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 7%. Кроме того, Россия и Сирия совместными силами достигли существенных результатов в борьбе с международным терроризмом.