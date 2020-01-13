Переговоры принца Гарри о трудоустройстве Меган Маркл в Disney сняли на видео

Беседа произошла еще в июле 2019 года на премьере художественной версии мультфильма «Король лев». Герцог подошел к главе Disney и рассказал про супругу — профессиональную актрису, которая занимается озвучкой мультфильмов.

Боб Айгер явно не ожидал такого напора от особы королевских кровей. Гарри заявил, что его супруга «очень заинтересована в этой работе». Глава Disney заявил, что его компания всегда рада сотрудничеству.

Ранее стало известно, что Меган Маркл заключила контракт со студией Disney на озвучку мультфильма. Все выделенные средства она планирует потратить на благотворительную организацию «Слоны без границ».

Между тем, в Британии продолжают следить за беглецами из Виндзорского замка. После того, как Гарри и Меган Маркл заявили, что снимают с себя королевские полномочия многие гадают, что же стало причиной для такого решения. Телеведущий Том Брэдби заявил о вине всей королевской семьи и принца Чарльза в частности.

По его словам, после смерти Елизаветы отец Гарри станет королем и проведет реформацию, где полномочия королевской семьи останутся только у него, его супруги, детей и внуков. Таким образом Меган Маркл перестанет относиться ко двору. Не желая обижать жену Гарри решил сыграть на опережение.

Но теперь беспокоятся остальные. Британцы заметили странную закономерность в жизни Меган Маркл. Все за что она берется, заканчивается максимум через два года. Об этом сообщил сайт «Дни.ру». Ее первый брак с продюсером Тревором Энгельсоном просуществовал с 2011 по 2013 год.

После развода новым возлюбленным стал шеф-повар Кори Витьелло, с которым она рассталась через два года. Этот отрезок времени будто преследует жену принца Гарри. В 2015 году ее агентом и подругой стала Джина Нелторп-Коун, которая стала агентом Меган, а через два года та словно забыла о ее существовании. Также произошло с британской моделью Лиззи Канди. Многие опасаются, что брак с принцем Гарри тоже скоро подойдет к концу.