Мир 10 мая 2023, 04:16 Переговоры по зерновой сделке в Стамбуле назвали решающими РИА «Новости»: переговоры по продлению зерновой сделки в Стамбуле станут решающими РИА «Новости»

Читать 360tv в

Переговоры по зерновой сделке, которые пройдут в Стамбуле, станут решающими. Пока не приходится говорить о каком-либо консенсусе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Журналисты задали своему собеседнику вопрос о том, будут ли предстоящие переговоры в Стамбуле решающими в судьбе продления зерновой сделки.

Реклама

«Да, так и есть», —привел RT слова собеседника агентства.

Как уточнил источник, пока продвижений нет. Он пояснил, что технические делегации обговорили различные варианты, которые обсудят на высоком уровне.

«Будем надеяться, что обсуждения приведут к консенсусу», — подчеркнул источник агентства.

Встречу на высоком уровне, на которой обсудят зерновую сделку, запланировали в Стамбуле на 10–11 мая. Замглавы МИД России Сергей Вершинин ранее отмечал, что переговоры пройдут в четырехстороннем формате.

Предварительные технические переговоры по теме продления зерновой сделки прошли на прошлой неделе. Вопросы повестки согласовали технический персонал ООН, России, Турции и Украины.