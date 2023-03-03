Мир 03 марта 2023, 11:09 Переговоры по зерновой сделке оказались в тупике РИА «Новости»: переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик РИА «Новости»

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Переговоры по поводу продления зерновой сделки зашли в тупик, некоторые вопросы не получается урегулировать. Об этом сообщил источник РИА «Новости», который знаком с ходом обсуждения.

«Переговорный процесс со стороны Турции и ООН не останавливался, предлагаются различные инициативы, варианты. Но создалась тупиковая ситуация, когда нет ясности, будет ли продолжена инициатива», — рассказал собеседник агентства.

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Он добавил, что неясно также, получит ли Россия гарантии по выходу своей сельхозпродукции и аммиака на рынки по всему миру. По его словам, эти моменты нужно будет урегулировать в кратчайшие сроки.

Источник агентства не исключил, что прогрессу в переговорах помогут контакты на высшем уровне. Он отметил при этом, что нужно подготовить конкретные предложения для обсуждения.

Срок действия зерновой сделки истечет 18 марта. Соглашение о вывозе зерна с украинской территории и возможности торговли российской продукцией Россия, Украина, Турция и ООН подписали в июле 2022 года. Осенью прошлого года договор продлили. Накануне МИД РФ заявил о провале зерновой сделки, внешнеполитическое ведомство обвинило в этом Запад.