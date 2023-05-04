Мир 04 мая 2023, 07:18 Переговоры по Украине после атаки на Кремль пройдут на условиях России — Дрозденко Военный эксперт Дрозденко: после атаки на Кремль Украине придется капитулировать Соцсети

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Россия имела возможность атаковать политический центр Украины, но не делала этого, в отличие от противника. После атаки беспилотниками на Кремль переговоры возможны только в случае капитуляции киевского режима и исключительно на российских условиях, предупредил «Известия» военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

«Атака на центр государства и первое лицо государства — это в общей сложности перебор. <…> Переговоры будут, вопрос — на каких условиях. Я думаю, на наших», — сказал он.

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Любые военные действия, по словам Дмитрия Дрозденко, заканчивались переговорами. В случае с Украиной он назвал их проведение возможным только в случае ее капитуляции и предупредил, что это тоже переговорный процесс — просто на условиях победителя. Проводить ли их, решит военно-политическое руководство России.

Дмитрий Дрозденко сказал, что войска имели все возможности ударить по центру принятия решений в Киеве, например, по правительственному кварталу на улице Банковой, зданию Главного управления разведки Минобороны Украины, резиденции ее президента Владимира Зеленского, но не сделали этого. Киевский режим, напротив, решился на такой шаг.

Два беспилотника направили в сторону Кремля ночью 3 мая, их засекли и сбили. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что в момент атаки президент Владимир Путин находился в подмосковной резиденции.