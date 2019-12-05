Переговоры по транзиту газа сорвались на Украине
Пресс-служба министерства энергетики Украины сообщила об отмене назначенных на 5 декабря переговоров о новом контракте на транзит российского газа. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Громадське».
В ведомстве заявили, что сроки проведения переговоров не утверждены.
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Ранее Алексей Оржель, министр энергетики Украины, предложил провести обсуждение контракта 5 декабря.
«Украинская и европейская стороны готовы к переговорам каждый день… Ближайшие даты: это может быть 5 декабря предварительно», — заявил Оржель.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак сразу после этого подтвердил возможность проведения встречи 5 декабря, но лишь при готовности компаний и при условии, что к этому времени договоренность по техническим деталям соглашения будет достигнута.