  • Переговоры по Сирии в астанинском формате снова перенесли

    18 ноября 2019, 07:20

    Александра Ломейко

    Проведение международной встречи по урегулированию ситуации в Сирии перенесли. Планируется, что она состоится в Казахстане в начале декабря.

    О предполагаемых датах встречи рассказал глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, слова которого привело РИА «Новости».

    «Есть наметки, что в начале декабря», — сказал он.

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    Ранее встреча в Нур-Султане была намечена на конец октября. Потом ее перенесли на середину ноября из-за созыва конституционного комитета.

    В министерстве ожидают, пока от стран-гарантов — России, Турции и Ирана — поступит официальное обращение.