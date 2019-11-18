Переговоры по Сирии в астанинском формате снова перенесли

Проведение международной встречи по урегулированию ситуации в Сирии перенесли. Планируется, что она состоится в Казахстане в начале декабря.

О предполагаемых датах встречи рассказал глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, слова которого привело РИА «Новости».

«Есть наметки, что в начале декабря», — сказал он.

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Ранее встреча в Нур-Султане была намечена на конец октября. Потом ее перенесли на середину ноября из-за созыва конституционного комитета.

В министерстве ожидают, пока от стран-гарантов — России, Турции и Ирана — поступит официальное обращение.