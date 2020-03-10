Переговоры по Сирии в «астанинском формате» могут перенести

Переговоры по Сирии, проведение которых запланировано на март в Казахстане, могут не состояться. Встречи в «астанинском формате» ведутся с 2017 года.

Перенос переговоров не стал исключать глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди. Слова министра привело РИА «Новости».

«Сейчас ситуация поменялась… Вполне возможно, что не будет [переговоров]», — заметил Тлеуберди.

По его словам, никакой информации о проведении встречи пока нет. Планы на март стороны строили в декабре.

О возможности мартовской встречи в феврале говорил и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. В начале марта в МИД Казахстана заметили. что дата очередного раунда переговоров в Нур-Султане пока не озвучена.

Казахстан ввел ограничения на въезд в страну из государств, где ситуация по коронавирусу складывается неблагополучно. Владельцы дипломатических и служебных паспортов, а также члены официальных делегаций попадают по исключение.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Переговоры в «астанинском формате» ведутся с 2017-го.