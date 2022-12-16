Мир 16 декабря 2022, 09:52 Переговоры по газовому союзу России, Узбекистана и Казахстана не останавливали — МИД Дипломат Сентюрин: переговоры по газовому союзу с Казахстаном и Узбекистаном продолжились РИА «Новости»

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Ни одна из сторон не отказывалась от участия в тройственном газовом союзе. Переговоры между Казахстаном, Узбекистаном и Россией продолжаются, рассказал РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

«Сейчас как раз идут переговоры, они не завершены», — сказал дипломат.

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Он пожаловался на то, что журналисты взяли комментарии сторон «на ногах», сказанные впопыхах и вырванные из контекста, поэтому сделали вывод, что Узбекистан решил отказаться от участия в газовом союзе. Это, по словам Юрия Сентюрина, неправда — все три стороны изучают предложения друг друга.

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Вице-премьер, министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов сказал агентству Reuters, что газ и электроэнергию импортируют из других стран, а не через альянсы и какие-либо союзы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СМИ неправильно поняли слова чиновника. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что тройственный газовый союз не связан с политикой.