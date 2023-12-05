Мир 05 декабря 2023, 03:33 Переговоры по финансированию Украины провалились в США NBC News: демократы и республиканцы не смогли договориться о помощи Украине Unsplash

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Республиканской и Демократической партиям США не удалось достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом. В ходе переговоров обсуждалось согласование запроса президента Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины, Израиля и Тайваня, сообщил телеканал NBC News.

По словам представителей конгресса, республиканцы пригрозили заблокировать запрос главы Белого дома на обеспечение безопасности и иностранную помощь, если не произойдут «адекватные иммиграционные изменения».

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Все попытки политических оппонентов договориться привели к еще более «глубоким разногласиям». Демократы осознали, что республиканцы не желают или не пойдут на компромисс, резюмировал один из собеседников телеканала.

Ранее стало известно, что сенат конгресса США может провести голосование по запросу Байдена на выделение помощи Киеву и Израилю не ранее 11 декабря. Однако голосование могут задержать из-за разногласий между республиканцами и демократами.