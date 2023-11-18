Мир 18 ноября 2023, 11:34 Переговоры по членству Украины в ЕС перенесут на март — СМИ Reuters: Евросоюз отложит переговоры о вступлении Украины до марта Monika Skolimowska/dpa

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Лидеры стран Евросоюза могут перенести обсуждение принятия Украины в объединение с декабря этого года на март 2024-го. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

«Я думаю, что некоторые воспользуются фразой: „Давайте вернемся к этому [вопросу] в марте“», — отметил он.

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Для окончательного решения по переговорам необходимо согласие всех 27 стран объединения. По словам чиновника, против членства Украины в ЕС выступит Венгрия. Саммит ЕС планировалось провести 14–15 декабря 2023 года, но подготовка встречи находится под угрозой срыва, добавил собеседник издания.

Ранее британские СМИ предположили, что переговоры по членству страны в Евросоюзе ни к чему не приведут. Украина станет обременением для сообщества, поэтому участники объединения не согласятся включить ее в свой состав. Издание сообщило, что государство окажется в ловушке переговоров, которым препятствуют финансовые проблемы и вопрос конкуренции с агропроизводителями из Венгрии, Словакии и Польши.