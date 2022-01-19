Переговоры по безопасности поставили ЕС в невыгодное положение, заявили в Европарламенте

Депутат Европарламента от Бельгии Оливье Шастель выразил обеспокоенность тем, что в переговорах по безопасности между Россией и США не участвовал Евросоюз. Об этом написал RT.

Депутат обратился к председателю Европейского парламента Жозепу Боррелю. Он заявил, что последние переговоры Владимира Путина и Джо Байдена «оставили Европу в невыгодном положении».

«Будучи глобальной силой, Европейский союз не может проявлять пассивность, не делая ничего, кроме координирования санкций. Ему следует выработать подлинную доктрину и потенциал для принятия мер в сфере безопасности», — считает Шастель.