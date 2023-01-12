Мир 12 января 2023, 01:54 Переговоры омбудсменов России и Украины облегчили поиски пропавших военнослужащих РФ Москалькова: благодаря переговорам с омбудсменом Украины домой нашлись 22 солдата из РФ Telegram

Читать 360tv в

Переговоры омбудсменов России и Украины помогли вернуть домой несколько военнослужащих из РФ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Федерации Татьяна Москалькова. Ее процитировал ТАСС.

«Мы обменялись списками без вести пропавших военнослужащих», — рассказала она.

Реклама

Такое заявление она сделала после переговоров с коллегой с Украины Дмитрием Лубинцом.

Реклама

Также омбудсмены обсудили местонахождение пропавших российских военнослужащих. По словам Москальковой, контакты с Лубинцом облегчили представителям РФ поиски соотечественников. Они оказались в украинском плену. Также российский омбудсмен отметила, что ее украинский коллега лично провел работу по поиску российских военнослужащих.

Уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что по итогам переговоров с Лубинцом нашлись более 22 человек. Часть из этих военнослужащих уже вернулась домой.