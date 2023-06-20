Мир 20 июня 2023, 23:25 Переговоры о мире должны начаться с плана Киева — Белый дом Белый дом: мирные переговоры по Украине должны начинаться с плана Киева Pxhere

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Мирные переговоры по Украине должны начинаться хотя бы с обсуждения плана из 10 пунктов, которые ранее представил украинский президент Владимир Зеленский, считают в администрации США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привел ТАСС.

Кирби высказался о конфликте во время брифинга для зарубежных журналистов по случаю государственного визита в США индийского премьера Нарендры Моди.

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Журналисты задали Кирби вопрос о том, будет ли глава Белого дома Джо Байден обсуждать с Моди возможность проведения саммита по мирному урегулированию на Украине. Американская сторона, как обратил внимание Кирби, ранее уже заявляла о поддержке концепции Зеленского «о справедливом мире».

Представитель Белого дома отметил, что Штаты много раз говорили, «что любая заслуживающая доверия дискуссия, будь то в рамках саммита или где-то еще — в более узком кругу, — любая дискуссия будет приветствоваться».

«Это означает, что [обсуждение мирного урегулирования ситуации на Украине] должно начинаться с убежденности в суверенитете и территориальной целостности Украины, начинаться, по крайней мере, с обсуждения предложения из 10 пунктов, которое выдвинул президент Зеленский», — заявил Кирби.

В середине июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что американские власти выделением Киеву очередного пакета военной помощи демонстрируют нежелание искать пути мирного решения конфликта на Украине.