Переговоры лидеров Украины и Белоруссии пройдут в Житомире

Переговоры пройдут во время визита Лукашенко в Житомир для участия во II Форуме регионов Беларуси и Украины.

Известно, что встреча затронет актуальное состояние и перспективы развития сотрудничества стран в различных сферах. Лидеры государств обменяются мнениями по региональной и международной повесткам дня.