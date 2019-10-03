Переговоры лидеров Украины и Белоруссии пройдут в Житомире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Переговоры пройдут во время визита Лукашенко в Житомир для участия во II Форуме регионов Беларуси и Украины.
Известно, что встреча затронет актуальное состояние и перспективы развития сотрудничества стран в различных сферах. Лидеры государств обменяются мнениями по региональной и международной повесткам дня.