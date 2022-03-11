Переговоры Лаврова с Кулебой и биооружие на Украине. Итоги 15-го дня спецоперации РФ
Минобороны показало данные о разработках на Украине образцов биооружия
На 15-й день проведения российской спецоперации на Украине в турецкой Анталье прошли переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Посредником выступил министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Министерство обороны России опубликовало данные о разработках на Украине образцов биологического оружия, которое потенциально могли направить против России.
Встреча в Анталье
Сергей Лавров отметил, что спецоперация России на Украине идет по заранее составленному плану. Российская сторона особенно серьезно настроена на поиск дипломатического решения.
РФ допускает вероятность встречи российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Лавров подчеркнул, что демилитаризация Украины по-прежнему остается для России необходимостью, и в этом вопросе невозможно промедление. Глава российского МИД отметил, что страна не станет обращаться к европейским странам с уговорами, если те решат больше не закупать газ из РФ.
Гумкоридоры так и не заработали
Несмотря на все заявления о важности гуманитарных коридоров, пока нельзя говорить о полноценном их открытии. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что этому препятствует официальный Киев, который не заботится о мирном населении. С таким же заявлением выступил и представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Например, многие жители Мариуполя даже не слышали о возможности эвакуации.
На Украине нашли биооружие
Министерство обороны России обнародовало сведения о том, что на Украине могли разрабатываться образцы украинской территории биологического оружия. Ведомство организовало презентацию, в которой говорится, что Соединенные Штаты потратили более 200 миллионов долларов на обеспечение работы биологических лабораторий на украинской территории.
По данным Минобороны, в лабораториях Киева, Харькова и Одессы изучали возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, летучих мышей и насекомых.
Освобождение Мариуполя
Подразделения Народной милиции ДНР взяли под контроль в Мариуполе кварталы Азовский, Найденовка, Ляпино, Виноградарь и вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города удалось освободить микрорайон Западный.
По данным ведомства, группировка войск ДНР продолжила в четверг наступательные действия, а также взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла. Продвижение группировки ДНР в целом составило четыре километра. Всего за время спецоперации уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины, добавили в Минобороны.
«Среди них 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники», — подчеркнули в Минобороны.