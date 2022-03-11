Переговоры Лаврова с Кулебой и биооружие на Украине. Итоги 15-го дня спецоперации РФ

На 15-й день проведения российской спецоперации на Украине в турецкой Анталье прошли переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Посредником выступил министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Министерство обороны России опубликовало данные о разработках на Украине образцов биологического оружия, которое потенциально могли направить против России.

Встреча в Анталье

Сергей Лавров отметил, что спецоперация России на Украине идет по заранее составленному плану. Российская сторона особенно серьезно настроена на поиск дипломатического решения.

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РФ допускает вероятность встречи российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Лавров подчеркнул, что демилитаризация Украины по-прежнему остается для России необходимостью, и в этом вопросе невозможно промедление. Глава российского МИД отметил, что страна не станет обращаться к европейским странам с уговорами, если те решат больше не закупать газ из РФ.

Гумкоридоры так и не заработали

Несмотря на все заявления о важности гуманитарных коридоров, пока нельзя говорить о полноценном их открытии. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что этому препятствует официальный Киев, который не заботится о мирном населении. С таким же заявлением выступил и представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Например, многие жители Мариуполя даже не слышали о возможности эвакуации.

На Украине нашли биооружие

Министерство обороны России обнародовало сведения о том, что на Украине могли разрабатываться образцы украинской территории биологического оружия. Ведомство организовало презентацию, в которой говорится, что Соединенные Штаты потратили более 200 миллионов долларов на обеспечение работы биологических лабораторий на украинской территории.

По данным Минобороны, в лабораториях Киева, Харькова и Одессы изучали возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, летучих мышей и насекомых.

Освобождение Мариуполя

Подразделения Народной милиции ДНР взяли под контроль в Мариуполе кварталы Азовский, Найденовка, Ляпино, Виноградарь и вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города удалось освободить микрорайон Западный.

По данным ведомства, группировка войск ДНР продолжила в четверг наступательные действия, а также взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла. Продвижение группировки ДНР в целом составило четыре километра. Всего за время спецоперации уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины, добавили в Минобороны.

«Среди них 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники», — подчеркнули в Минобороны.